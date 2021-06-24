МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ выступает за донастройку налогового режима в секторе металлургии при благоприятной внешней ценовой конъюнктуре, заявил министр финансов Антон Силуанов. Правительство вводит экспортные пошлины на металлопродукцию

На заседании в четверг кабмин одобрил предложение профильных министерств о введении временных пошлин на экспорт продукции черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря.

"Мы считаем необходимым введение экспортных пошлин в текущем году как оперативной меры реагирования, а в последующем считаем необходимым и дополнительную настройку наших налоговых систем, налогообложения металлов в случае превышения цен в рамках благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры", — сказал он на заседании правительства.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил ввести в РФ системные налоговые меры по стабилизации цен на металлопродукцию, начиная с 2022 года. Спекулятивная премия в металлах сокращается

"По итогам этой работы, начиная с 2022 года, я предлагаю, что нам предстоит принять соответствующие системные уже налоговые более-менее постоянные решения по защите внутреннего рынка. То, что сейчас происходит, это может повторяться, и с высокой вероятностью сохранится еще как минимум в среднесрочной перспективе", — сказал Белоусов.

При этом он подчеркнул, что этот комплекс мер должен учитывать итоги работы по корректировке цен и по инвестиционной активности металлургических компаний.