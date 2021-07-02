МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга выдвинуты обвинения в неуплате налогов, сообщает Associated Press. Инвестор научил правильно считать доход от вложений

Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Trump Organization и Вайссельберга в получении с 2005 года более $1,7 млн в виде нелегальных льгот для топ-менеджеров, в числе которых обеспечение автомобилями, квартирами и местами для родственников в частных школах. Дональду Трампу обвинения не предъявлены, хотя и указывается, что им были подписаны несколько относящихся к делу чеков.

Ущерб от противоправных действий Аллена Вайссельберга оценивается на сумму более $900 тысяч. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы за кражу в крупном размере и штраф в двойном размере неуплаченной суммы за налоговое мошенничество.