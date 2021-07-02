МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий производителям вакцины для профилактики COVID-19 право на применение заявительного порядка возмещения НДС за налоговые периоды 2021-2023 годов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Такое право представляется производителям, информация о которых содержится в регистрационном удостоверении лекарственного препарата. Эти изменения вносятся в целях пополнения оборотных средств и сокращения издержек таких организаций. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

При реализации вакцины для профилактики коронавируса применяется пониженная ставка НДС в размере 10%. При этом при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для производства и реализации данной вакцины, продавцами этих товаров предъявляются суммы НДС по ставке 20%.

Поэтому у организаций, разработавших вакцину для профилактики COVID-19, возникает отрицательная разница между суммами налога, исчисленными при реализации, и суммами налога, предъявленными поставщиками товаров, которая подлежит возмещению из федерального бюджета, поясняло ранее правительство. Путин подписал закон о стимулировании биржевых торгов древесиной

При превышении налоговых вычетов над суммой НДС, исчисленной за налоговый период, полученная разница подлежит возмещению налогоплательщику путем возврата (зачета) на основании решения налоговиков. Это решение выносится по результатам камеральной проверки, проводимой в течение двух месяцев с момента представления в инспекцию налоговой декларации по НДС.

Заявительный порядок возмещения НДС представляет собой осуществление зачета (возврата) суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации по нему, до завершения проводимой на основе этой декларации камеральной проверки. При применении такого порядка возмещение налога производится в течение 12 дней начиная со дня подачи налогоплательщиком заявления о применении заявительного порядка возмещения НДС.