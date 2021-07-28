МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов (КПРФ) предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для детской и учебной литературы.

"Необходимо, на мой взгляд, сделать то, что есть во всех европейских странах – это одно из назревших предложений: для детской и учебной литературы, по крайней мере для детской учебной, отменить налог на добавленную стоимость. Этого НДС нет практически нигде — ни в одной стране, которая считает себя цивилизованной", — сказал Шаргунов на пресс-конференции.

После этого, добавил он, "книга сразу станет на 30% дешевле".

Также, по словам депутата, "отдельной бедой" является закрытие школ и библиотек в стране и отсутствие нормальной их комплектации — как литературной периодикой, так и отечественной классикой и современной литературой.

"Это отдельная законодательная работа, и необходимо вернуться к той мере, которая уже когда-то была — это финансирование наполовину региональными властями и министерством культуры достойной и качественной комплектации, насыщения библиотек по всей стране. Без этого нас просто нет, нас нет без чистого и яркого языка, без верности нашим традициям, без исторической памяти, без причастности к великой культуре", — заключил замглавы думского комитета. В России могут вырасти цены на яблоки

Шаргунов в беседе с РИА Новости уточнил, что эту инициативу уже проработал законодательно и собирается в скором времени ее внести в нижнюю палату парламента. "Законопроект я собираюсь внести", — сказал депутат. При этом он утвердительно ответил на вопрос, произойдёт ли это в ближайшую осеннюю сессию.