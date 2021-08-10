МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство не поддержало законопроект, разработанный депутатами Госдумы о повышении планки транспортного налога на дорогие автомобили. Германия утроит расходы на восстановление после наводнения

Напомним, ранее депутаты ЛДПР выступили с предложением повысить планку транспортного налога для дорогих машин. Такой документ они внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Проект предполагает внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ.

Причиной отрицательной оценки кабмином документа стало вероятное снижение доходов субъектов России, куда поступают деньги от транспортного налога.

Парламентарии предлагали увеличить цену, при превышении которой машина в России обычно считается роскошной и облагается повышенной налоговой ставкой. По мнению авторов документа, "налог на роскошь" сейчас вынуждены платить владельцы машин стоимостью от 3 миллионов рублей. Для них налог на 10% выше, чем на машину аналогичной мощности, не входящую в список роскошных.

Авторы объясняли необходимость поднять цену нового автомобиля постоянно растущими ценами на автомобили. Ранее дилеры предупреждали россиян: цены на новые машины осенью вырастут еще на 5%.