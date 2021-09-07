МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Самыми высокооплачиваемыми профессионалами среди зарегистрированных пользователей специального налогового режима для самозанятых являются специалисты в IT-сфере, юристы, консультанты, проектировщики, психологи и переводчики, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

"Наиболее высокооплачиваемыми являются профессии в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик, психолог, переводчик. Среди субъектов с наибольшим доходом, приходящимся на одного самозанятого, — Москва, Московская область, Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Санкт-Петербург", — сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства. Число зарегистрированных самозанятых в России достигло трех миллионов

Мужчин среди самозанятых, по данным ФНС, больше, и их заработок выше, чем у женщин. "Среди всех зарегистрированных самозанятых 41% женщин и 59% мужчин. Средний доход мужчин почти на 30% больше, чем у женщин", — сообщили в службе.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%. Этот режим действует в России в виде эксперимента с 2019 года, и, по последним данным ФНС, общее число его зарегистрированных пользователей достигло трех миллионов человек.

Налоговая служба также назвала регионы, где регистрируются самые молодые пользователи налогового режима, в топ вошли Петербург, Дагестан, Воронежская, Тюменская и Нижегородская области. Средний возраст фрилансеров здесь составляет 33 года. При этом около 23% самозанятых работают в регионах не по месту жительства. Популярные у них регионы — Москва, Московская область, Петербург, Краснодарский край и Татарстан.