МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Размер налоговых отчислений самозанятых граждан в Москве увеличился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах для популярных вакансий

"В период с января по август 2021 года самозанятые граждане перечислили в бюджет города 2,78 миллиарда рублей налогов на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года. Ежемесячно самозанятые москвичи отчисляют в бюджет в среднем около 370 миллионов рублей", — говорится на сайте со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что количество самозанятых в Москве в среднем увеличивается на 30 тысяч человек в месяц и к сентябрю достигло 716 тысяч человек, четверть от общего числа всех плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрированных в России. Ефимов также отметил, что с начала года этот статус в столице получили 236 тысяч человек.

Добавляется, что растет и суммарный доход самозанятых.

"В период с начала 2019 по 1 сентября 2021 года он составил 232 миллиарда рублей — это 40 процентов от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний чек к началу осени достиг 2332 рублей, увеличившись на 20 процентов по сравнению с началом года и на 40 процентов — по сравнению с сентябрем 2020-го", — говорится в сообщении.