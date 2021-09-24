МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Компании черной металлургии РФ выразили готовность к повышению фискальной нагрузки, это сбалансированный вариант для отрасли, говорится в сообщении Минпромторга по итогам совещания премьер-министра Михаила Мишустина с представителями бизнеса. Названы три компании, рискующие попасть под максимальный налог на прибыль

"Предприятия металлургической промышленности (члены ассоциации "Русская сталь") в связи с высоким уровнем доходности в 2021 году выразили готовность к дополнительной фискальной нагрузке. По результатам недавнего совещания были определены пороговые значения налоговых ставок и акциза (НДПИ: железнорудная руда – 4,8%, акциз – 2,7%). В данный момент компании металлургической отрасли рассчитывают эффект указанных ставок", — отмечается в сообщении.

При этом в Минпромторге считают необходимым предусмотреть механизм освобождения электрометаллургических производств от акциза на тонну выплавленной стали в связи с отсутствием собственной сырьевой базы (база производства – покупной лом черных металлов), а также низким уровнем рентабельности по сравнению с вертикально-интегрированными компаниями.

"Отмечаем, что выработанные в ходе вчерашнего совещания и предшествующих обсуждений решения – это сбалансированный вариант для отрасли", — добавили в ведомстве.

На совещании с Мишустиным в четверг власти согласовали с бизнесом другую часть налогового маневра — повышение НДПИ на коксующийся уголь, железную руду и удобрения, а также введение 3% акциза на сталь. Однако бизнес просил отложить принятие решения по изменению налога на прибыль до следующего бюджетного цикла, чтобы новый налог мог вступить в силу с 2023 года. Просьба была услышана, но правительство продолжить обсуждение этой темы с РСПП.