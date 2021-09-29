МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российские граждане и бизнес с 1 октября должны будут отчитываться перед налоговой службой о денежных переводах с иностранных электронных кошельков, если общая сумма переводов по ним за год превысит 600 тысяч рублей, говорится в опубликованном в среду разъяснении Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Направлять отчет необходимо, если соблюдены два условия: электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета; в течение календарного года на баланс электронных средств платежа начислена сумма более 600 тысяч рублей", – говорится в разъяснении.

Чтобы определить, является ли используемое средство расчета электронным кошельком, ФНС рекомендует внимательно прочитать пользовательское соглашение.

Отчет сдавать не нужно, если по соглашению пополняемый баланс учетной записи пользователя может использоваться только для приобретения услуг или товаров у иностранного онлайн-сервиса: например, покупки игр или другого цифрового контента с использованием баланса учетной записи Apple ID или кошелька Steam.

"Если же налогоплательщик расплачивается в интернет-магазинах с помощью иностранного электронного средства платежа (счета PayPal или кошелька WebMoney), и если за год сумма покупок превысит 600 тысяч рублей, совершенных путем пополнения баланса такого электронного средства платежа, необходимо предоставить отчетность", – объясняет служба.

Первые отчеты физические лица должны будут представить до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тысяч рублей.

А юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет за третий квартал текущего года необходимо будет представить до 31 октября 2021 года, если сумма начислений за отчетный период превысила указанную величину.

В дальнейшем для наступления этой обязанности налогоплательщику надо будет преодолеть пороговую сумму в 600 тысяч рублей за весь год.

Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизиты опубликованы на официальном сайте налоговой службы. Список будет постоянно обновляться и дополняться. А в случае ошибок в отчете налоговый орган направит уведомление об их исправлении.