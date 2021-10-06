ПЕКИН, 6 окт — ПРАЙМ. Специальный автономный район КНР Гонконг к концу 2022 года внесет необходимые поправки в "Постановление о внутренних доходах" в качестве меры борьбы с трансграничным уходом от уплаты налогов после попадания в "серый" список стран-налоговых гаваней. Эксперт допустил бегство компаний из Китая на фоне энергокризиса

Совет стран Евросоюза включил Гонконг, Северную Македонию, Катар в так называемый "серый" список по налогам.

"Гонконг, будучи международным финансовым центром, всегда активно участвовал и поддерживал международное налоговое сотрудничество. С годами Гонконг принял территориальный принцип налогообложения, согласно которому оффшорные доходы, как правило, не облагаются налогом на прибыль в Гонконге", — говорится в заявлении правительства Гонконга, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что ЕС обеспокоен тем, что корпорации, не ведущие существенной экономической деятельности в Гонконге, не облагаются налогом в отношении таких оффшорных пассивных доходов как роялти и проценты, что приводит к двойному освобождению от налогообложения.

"Под предпосылкой оказания поддержки в борьбе с трансграничным уклонением от уплаты налогов правительство Гонконга согласно сотрудничать с ЕС и обязалось до конца 2022 года внести поправки в Постановление о внутренних доходах и реализовать соответствующие меры в 2023 году", — добавили в правительстве. The Times: Россия и Китай радуются ошибкам Запада

Подчеркивается, что Гонконг продолжит реализовывать территориальный принцип налогообложения, а правительство будет стремиться поддерживать простой и определенный режим низких налогов, чтобы сохранить конкурентоспособность бизнес-среды Гонконга.

Вместе с тем в правительстве отметили, что предлагаемые поправки будут нацелены лишь на корпорации, особенно те, которые не ведут значимой экономической деятельности в Гонконге и используют пассивный доход для уклонения от уплаты налогов.

"Это не затронет индивидуальных налогоплательщиков", — указано в заявлении.

Сообщается, что правительство Гонконга обратится к ЕС с просьбой незамедлительно исключить специальный административный район из соответствующего списка после внесения поправок в указанные налоговые механизмы.