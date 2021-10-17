МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Самым распространенным мифом о самозанятых является то, что они якобы не могут работать по найму, но это не так — самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору, рассказали РИА Новости в сервисе "СберУслуги". Рестораны в России возьмут на работу роботов

"Одно из популярных заблуждений заключается в том, что самозанятость не предполагает работу в штате. Это неверное утверждение. Самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору. Например, если вы педагог в школе, то совершенно легально можете получать дополнительный доход как самозанятый репетитор, фотограф или копирайтер. Однако некоторые работодатели обязывают сотрудников уведомлять о том, что они ведут деятельность в той же сфере", — объясняют эксперты.

При этом самозанятость очень просто оформить. Это может сделать онлайн, например, через приложение банка, любой гражданин России и Евразийского экономического союза, имеющий российский ИНН.

Также самозанятые могут свободно работать с компаниями. Для юридических лиц и ИП такое сотрудничество выгодно и удобно, особенно по задачам, не профильным для компании. "Например, у небольшой кофейни сломался холодильник. Управляющему заведения проще найти самозанятого мастера, который починит технику уже на следующий день, и получить электронный чек от самозанятого на сумму оплаты. Единственное, в этом случае налог на доход самозанятого составит 6%, а не 4%, как при работе с физическими лицами", — говорится в материалах сервиса.

Некорректно и мнение о том, что у самозанятых ограниченная сфера деятельности. Налоговое законодательство действительно предполагает некоторые ограничения: например, нельзя заниматься перепродажей товаров, работать по агентскому договору, продавать подакцизные товары или товары, которым нужны специальные разрешения. Но сфер, в которых может работать самозанятый, довольно много: от оказания юридических услуг до выгула собак. Вступили в силу новые правила вывоза детей из России за границу

Также неверно считать, что самозанятые платят налог с любого поступления на карту. Специалисты объясняют, что налогом будут облагать только поступления, на которые были сформированы чеки. То есть самозанятый может получать доход наличными, главное — сформировать чек.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%. Этот режим действует в России в виде эксперимента с 2019 года, и, по последним данным ФНС, общее число его зарегистрированных пользователей достигло 3 миллионов человек.