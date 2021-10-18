МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российские власти не планируют никаких изменений в части НДФЛ в ближайшие три года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на комитете Госдумы по бюджету и налогам. Кудрин нашел недостаток в макропрогнозе на следующие три года

"Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем", — сказал он.

В ходе работы комитета депутаты Госдумы обратили внимание на рост доходов богатейших граждан России за последние годы и уточнили планы властей РФ относительно введения прогрессивной шкалы налогообложения для решения этой проблемы.

"Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс", — ответил Силуанов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников согласился, что к данному вопросу необходимо подходить осторожно, поскольку Россия существует в конкурентной среде. По его словам, соседние Казахстан и Белоруссия предлагают "совсем иной уровень налогообложения, в том числе в оплате труда". "Поэтому к этим вопросам с экономической точки зрения надо подходить крайне аккуратно", — подчеркнул он.