МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября рассмотреть вопрос снижения ставки НДС для организаций туротрасли, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил обеспечить принятие поправок о налоговых льготах для Курил

Данное поручение было сформулировано по итогам встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

Доклад необходимо представить до 1 ноября 2021 года.