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Путин поручил рассмотреть снижение НДС для туристической отрасли
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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября рассмотреть вопрос снижения ставки НДС для организаций туротрасли, сообщается на сайте Кремля. Данное поручение было... ПРАЙМ, 18.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября рассмотреть вопрос снижения ставки НДС для организаций туротрасли, сообщается на сайте Кремля.
Данное поручение было сформулировано по итогам встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Доклад необходимо представить до 1 ноября 2021 года.