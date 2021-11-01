МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила на своем сайте промостраницу, которая поможет малому и среднему предпринимательству и социально-ориентированным НКО разобраться в порядке получения субсидии на нерабочие дни, говорится в сообщении ведомства. В России начал действовать режим нерабочих дней

"Всю информацию о субсидии на нерабочие дни для МСП и СОНКО, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, можно получить на промостранице. Тут приведена формула ее расчета в зависимости от категории налогоплательщика, основные требования к заявителям, а также порядок ее получения", — сказано в сообщении.

ФНС напоминает, что для получения субсидии необходимо соответствовать ряду условий, в частности входить в актуальный перечень пострадавших от COVID-19 отраслей экономики. Заявление можно направить с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет налогоплательщика, ТКС (канал коммуникации через оператора электронного документооборота) или по почте. Оно будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней.

"Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату в течение трех рабочих дней. Об этом налогоплательщик будет проинформирован выбранным способом", — указывается в сообщении.

С 30 октября по 7 ноября по всей России объявлены нерабочие дни. Кабмин РФ 30 октября одобрил распоряжение о предоставлении субсидий социально ориентированным НКО и МСП. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такая помощь позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 миллионов человек