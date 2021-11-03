МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ упросити процедуру получения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), кабмин на заседании в среду примет соответствующие поправки в Налоговый кодекс сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Названы размеры ставок нового налогового режима для малого бизнеса

Так, подать заявления о постановке на учет в налоговом органе, а также получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН можно будет через единый портал государственных и муниципальных услуг.

По мнению российского премьера, такое решение будет удобно, в частности, для иностранных граждан, приезжающих на работу в Россию, поскольку им нужно заблаговременно начинать оформление необходимых документов.

"Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс", — сказал Мишустин.