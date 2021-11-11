МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Замглавы контрольного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Варвара Бурлевич рассказала в беседе с "Ведомостями" как "обелить" экономику страны.

Представитель ФНС считает, что одним из способов борьбы с уклонением от уплаты налогов российскими компаниями может стать механизм налоговой оговорки. Как это работает: заказчики услуг при заключении договоров с поставщиками или подрядчиками будут вносить в них пункт об обоюдном обязательстве соблюдать налоговое законодательство РФ.

В первую очередь речь идет об НДС и намерении исключить "разрывы" по нему, то есть, избежать ситуаций, когда продавец товаров либо услуг намеренно завышает "входящий" НДС с целью получения вычета при уплате в бюджет "исходящего" налога.

Особое внимание собеседница издания уделяет 3,3 тысячи крупнейших налогоплательщиков России, администрируемых на федеральном уровне.

Она отметила, что если все эти компании добровольно начнут внедрять оговорку при своих взаимоотношениях с контрагентами, то "экономика полностью обелится по цепочке, и ничего не надо будет больше делать".

Вслед за НДС, считает она, такой механизм можно будет применять к налогу на прибыль и другим видам налогов.