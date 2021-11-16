МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В России назвали новые критерии, которые будут использовать власти для определения налоговых льгот для бизнеса, пишет газета "Известия". Сдержать обещание. Америка отключила нефтегазопровод

В частности, издание со ссылкой на источники пишет: объем вложенных в экономику страны инвестиций является одним из параметров для налоговых льгот.

Российские власти хотят собирать информацию о каждой из компаний, даже если они являются частью группы или холдинга.

В презентации об итогах деятельности и задачах Минэкономразвития отмечается, что главная задача состоит в создании "системы получения данных по инвестициям от групп компаний, в том числе для целей дальнейшего создания налоговых стимулов".

В министерстве уже провели эксперимент по сбору данных с групп компаний. В дальнейшем ведомство планирует принять подзаконную базу для этого.

Также до конца текущего 2021 года министерство экономического развития организует ретроспективный сбор данных от холдингов за 2020-й и I-III кварталы 2021 года с последующем уточнением статистики.