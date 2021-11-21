Президент РФ Путин оценил вклад ФНС в совершенствование налоговой системы страны
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу налоговых органов и подчеркнул, что ФНС обеспечивает комфортные условия для граждан и бизнеса при уплате налогов.
Глава государства поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам Путина, профессионализм и ответственность сотрудников ФНС обеспечивают устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, а также формируют благоприятный деловой климат в стране.
Президент РФ также отметил вклад ведомства в совершенствование налоговой системы и контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
"ФНС смогла укрепить единую налоговую систему страны, обеспечила качественную модернизацию законодательства, которое стало более эффективно отвечать вызовам времени и национальным целям развития", — подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/nalogy/20211121/835285086.html
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