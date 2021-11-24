МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Доходы российского бюджета от введения прогрессивной шкалы налогообложения превысили 50 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы Счетной палаты России по аудиту федерального бюджета за девять месяцев текущего 2021 года.

"Поступление налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, составило 50 054,6 млн рублей", — отмечает Счетная палата.

Напомним, что с начала этого года в России действует повышенный НДФЛ ("налог на богатых"). Это повышенная ставка налога в 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год.

Доходы бюджета от прогрессивной шкалы налогообложения направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Отмечается, что общая доля налоговых доходов в поступлениях федерального бюджета РФ составила 76,4% и оказалась ниже прогноза (79,3%). За январь-сентябрь 2021 года поступления НДС и НДПИ составили 85,7% налоговых доходов.