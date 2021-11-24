СОЧИ, 24 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин считает революционным решение по налогам для IT-компаний. Меньше платить: какие налоги снизят с 1 января

"С вашей подачи, уважаемые коллеги, с подачи председателя правительства приняли очень хорошее, я бы сказал, революционное решение в сфере налогообложения по IT-компаниям. С 20% налога на прибыль ушли на 3%, а страховые взносы с 14% ушли на 7,6%", — сказал президент в ходе совещания с членами правительства.

Осенью глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше тысячи — преференциями по налогу на прибыль, около 3 тысяч — льготами по НДС.