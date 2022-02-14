МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Доходы от налогов в бюджет Москвы увеличились в 2021 году на 25%, всего в прошлом году в бюджет поступило 3,335 триллиона рублей доходов, сообщила РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. Опубликован рейтинг регионов России по качеству жизни

Дефицит бюджета столицы по итогам 2021 года сократился в 4,6 раза — до 110,1 миллиарда рублей, добавила она.

"Подведены итоги исполнения бюджета Москвы за 2021 год. В прошлом году в бюджет Москвы поступило 3 триллиона 335,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджета Москвы выросла на 16,3% а к уровню 2019 года — на 26,8%", — сообщила Зяббарова.

Поступления в бюджет города выросли по всем основным доходным источникам. Наибольший вклад обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций — 84,3% всех налоговых доходов. Объем платежей по налогу на прибыль организаций в 2021 году вырос на 36,6% по сравнению с 2020 годом и на 24,9% – с 2019 годом. Кабмин утвердил эксперимент по введению упрощенного налогового режима

Основным фактором стала высокая динамика показателей экономики Москвы, вызванная восстановлением деловой и потребительской активности, увеличением государственных и частных инвестиций в развитие мегаполиса, отметила министр.

Налоговые доходы бюджета Москвы по итогам 2021 года достигли 2,908 триллиона рублей, или 87,2% всех доходов городского бюджета. Неналоговые доходы составили 8,7% от общих доходов городского бюджета или 289,1 миллиарда рублей (рост по сравнению с 2020 годом на 13,7%).

По словам Зяббаровой, итоги исполнения бюджета города за 2021 год демонстрируют, что городская экономика остается высокодиверсифицированной. В отраслевой структуре бюджета преобладают сферы торговли, услуг, финансов, высокотехнологичных производств, телекоммуникаций и связи. Доля нефтегазовой отрасли в доходах бюджета города в прошлом году составила менее пяти процентов.