Доходы от налогов в бюджет Москвы выросли в 2021 году на 25%, до 3,335 триллиона рублей
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Доходы от налогов в бюджет Москвы увеличились в 2021 году на 25%, всего в прошлом году в бюджет поступило 3,335 триллиона рублей доходов, сообщила РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.
Дефицит бюджета столицы по итогам 2021 года сократился в 4,6 раза — до 110,1 миллиарда рублей, добавила она.
"Подведены итоги исполнения бюджета Москвы за 2021 год. В прошлом году в бюджет Москвы поступило 3 триллиона 335,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджета Москвы выросла на 16,3% а к уровню 2019 года — на 26,8%", — сообщила Зяббарова.
Поступления в бюджет города выросли по всем основным доходным источникам. Наибольший вклад обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций — 84,3% всех налоговых доходов. Объем платежей по налогу на прибыль организаций в 2021 году вырос на 36,6% по сравнению с 2020 годом и на 24,9% – с 2019 годом.
Основным фактором стала высокая динамика показателей экономики Москвы, вызванная восстановлением деловой и потребительской активности, увеличением государственных и частных инвестиций в развитие мегаполиса, отметила министр.
Налоговые доходы бюджета Москвы по итогам 2021 года достигли 2,908 триллиона рублей, или 87,2% всех доходов городского бюджета. Неналоговые доходы составили 8,7% от общих доходов городского бюджета или 289,1 миллиарда рублей (рост по сравнению с 2020 годом на 13,7%).
По словам Зяббаровой, итоги исполнения бюджета города за 2021 год демонстрируют, что городская экономика остается высокодиверсифицированной. В отраслевой структуре бюджета преобладают сферы торговли, услуг, финансов, высокотехнологичных производств, телекоммуникаций и связи. Доля нефтегазовой отрасли в доходах бюджета города в прошлом году составила менее пяти процентов.
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