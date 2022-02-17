МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. За 2021 год в России было собрано 28,53 триллиона рублей налогов и сборов — на 35,8% больше, чем годом раньше, когда налоговые сборы составили 21 триллион рублей, следует из материалов исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенного на основании данных ФНС. Об этом сообщают "Известия". Россиянам объяснили, как вернуть излишне уплаченные налоги

По данным аналитиков, в федеральный бюджет из указанной суммы поступило 15,88 триллионов.

При этом самые большие сборы обеспечил налог на добычу полезных ископаемых: 7,24 триллиона рублей — в федеральный бюджет, 98 миллиардов — в региональные бюджеты. Налог на прибыль принес 4,53 триллиона и 1,55 триллиона соответственно, НДС — 5,79 триллиона в федеральный бюджет, НДФЛ — 4,79 триллиона в региональные бюджеты, 90,7 миллиарда — в федеральный, налог на имущество — 1,44 триллиона — в регионы, НДД — 1 триллион рублей в федеральный бюджет, а также региональная часть акцизов — 950 миллиардов рублей.

Примечательно, что почти половина (47,6%) всех поступлений приходится всего на пять регионов.

Больше всего налогов собирается в Москве (16,8%), Ханты-Мансийском (14,4%) и Ямало-Ненецком (6,7%) автономных округах, Санкт-Петербурге (5%) и Московской области (4,8%). Аутсайдерами выступают Ингушетия (0,02%), Еврейская автономная область (0,03%), Тыва (0,03%), Калмыкия (0,04%) и Республика Алтай (0,04%).