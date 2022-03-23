МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала в налоговые инспекции внутреннее распоряжение, в котором говорится о необходимости закрывать проверки деклараций по форме 3-НДФЛ в срок до 15 дней для получения налоговых вычетов гражданами, пишет РБК со ссылкой на источники.
Эта мера, по мнению ФНС, призвана ускорить возвраты налогов россиянам.
Раньше в России проверки по социальным налоговым вычетам проводились три месяца, еще месяц выделялся на перечисление денег.
По имущественным вычетам на проверку отводился один месяц и 15 дней — для зачисления возврата.
Нижняя палата парламента в январе текущего 2022 года составила список малоизвестных льгот, которые доступных разным слоям населения. В список попало положение об улучшении жилищных условий для семей с двумя и более детьми. В частности, при продаже старого жилья с целью покупки нового семье не нужно платить НДФЛ, но для этого нужно выполнить некоторые условия.
В Госдуме также напомнили о льготах для пенсионеров: они могут не платить налоги на имущество. Однако льгота предоставляется на один объект недвижимости каждого вида, например, на квартиру.
https://1prime.ru/nalogy/20220323/836466241.html
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