МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала в налоговые инспекции внутреннее распоряжение, в котором говорится о необходимости закрывать проверки деклараций по форме 3-НДФЛ в срок до 15 дней для получения налоговых вычетов гражданами, пишет РБК со ссылкой на источники. В Китае назвали точку отсчета краха доллара

Эта мера, по мнению ФНС, призвана ускорить возвраты налогов россиянам.

Раньше в России проверки по социальным налоговым вычетам проводились три месяца, еще месяц выделялся на перечисление денег.

По имущественным вычетам на проверку отводился один месяц и 15 дней — для зачисления возврата.

Нижняя палата парламента в январе текущего 2022 года составила список малоизвестных льгот, которые доступных разным слоям населения. В список попало положение об улучшении жилищных условий для семей с двумя и более детьми. В частности, при продаже старого жилья с целью покупки нового семье не нужно платить НДФЛ, но для этого нужно выполнить некоторые условия.

В Госдуме также напомнили о льготах для пенсионеров: они могут не платить налоги на имущество. Однако льгота предоставляется на один объект недвижимости каждого вида, например, на квартиру.