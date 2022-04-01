ГЕРМАНИЯ ПРИОСТАНОВИЛА СОТРУДНИЧЕСТВО С РФ И БЕЛОРУССИЕЙ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ, В Т.Ч. ПРИОСТАНОВЛЕН ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ — СМИ
https://1prime.ru/nalogy/20220401/836565901.html
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ГЕРМАНИЯ ПРИОСТАНОВИЛА СОТРУДНИЧЕСТВО С РФ И БЕЛОРУССИЕЙ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ, В Т.Ч. ПРИОСТАНОВЛЕН ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ — СМИ
https://1prime.ru/nalogy/20220401/836565901.html
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