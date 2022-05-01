МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) в пункте предоставления отсрочки по уплате налога на добавочную стоимость (НДС) при ввозе товаров в экономические зоны России подписан президентом Владимиром Путиным. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки

В частности, протокол дает отсрочку в 180 дней по уплате налога на добавленную стоимость в случае импорта товаров с территории государств-членов ЕАЭС. Речь идет о поставках в свободные, специальные и особые экономические зоны страны.

По товарам, ввезенным и не реализованным либо реализованным без НДС до завершения месяца, в котором истекают 180 календарных дней с даты их принятия на учет, налог будет уплачиваться не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают эти 180 дней. Налоговая база по НДС будет определяться как стоимость товаров на дату приятия их на учет.

В настоящее время в России предоставление отсрочки по уплате этого налога в 180 дней предусмотрена только для лиц, включенных в единый реестр резидентов особой экономической зоны в Калининградской области, ввозящих товары из других стран.

Новый протокол позволит создать равные условия взимания НДС в свободных, специальных и особых экономических зонах при ввозе товаров из ЕАЭС.

На данный момент из стран-участниц ЕАЭС документ ратифицировали Армения и Белоруссия.