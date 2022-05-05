МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В Минфине России предложили изменить схему распределения по регионам налога на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения (филиалы), передает РБК.
В Минфине пояснили, что на сегодняшний день сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех регионов России, где создано набольшее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы. Эта схема экономически оправдана, но уровень заработной платы в регионах может существенно разниться. Чтобы налог распределялся более справедливо, ведомство предлагает распределять его исходя из численности работников и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Предложения по этим изменениям сейчас готовятся в Минфине.
https://1prime.ru/nalogy/20220505/836823777.html
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