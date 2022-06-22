МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ выступило с предложением ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов. Минфин решил снизить налоги для физических лиц

Замминистра напомнил, что действующее законодательство предусматривает два вида выплат при увольнении сотрудников. "Одни называются выплаты при увольнении, другие — компенсационные выплаты. При увольнении выплаты освобождаются от НДФЛ в размере трёх окладов, компенсационные выплаты ограничений никаких не предусматривают", — сказал он.

"То, что предложил Минфин — установить ограничения, при котором НДФЛ не облагается, в размере трёх окладов, чтобы оно распространялось не только на выплаты при увольнении, но и на иные компенсационные выплаты, которые выплачиваются в соответствии с законодательством при увольнении сотрудников", — сообщил Сазанов.

Таким образом, по его словам, необлагаемый размер любых выплат сотруднику при увольнении будет ограничен тремя окладами.