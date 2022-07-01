МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что необходимо принять законопроект о прогрессивной шкале подоходного налога, полученные средства могут быть направлены в министерство здравоохранения или в фонды. В Госдуме хотят сделать 8 июля общероссийским выходным днем

"Со стороны нашего депутатского корпуса стоит позаботиться о том, чтобы принять все-таки закон о прогрессивной шкале подоходного налога и определить, что эти деньги должны пойти адресно… на то, чтобы направлять их в такого рода, пусть это будет фонд, пусть это будут дополнительные средства министерства здравоохранения, но, во всяком случае, надо использовать все механизмы", — отметила депутат на заседании экспертного совета комитета.