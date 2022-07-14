МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды увеличатся в июле на 25,5% против июня и составят 3,2 триллиона рублей. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов. Путин освободил от налогов организации при поставках газа для Вечных огней

Аналитики Промсвязьбанка ожидают выплаты в объеме 3,095 триллиона, BCS Global Markets — 3,258 триллиона рублей.

Налоговый период начнется 15 июля, когда уплачиваются страховые выплаты: 850 миллиардов рублей — по оценке Промсвязьбанка и 660 миллиардов — по оценке BCS Global Markets.

Пик платежей придется на 25 июля: по оценке Промсвязьбанка, НДС, НДПИ и акцизы составят 580 миллиардов, 785 миллиардов и 190 миллиардов рублей. BCS Global Markets оценил эти выплаты в 614 миллиардов, 714 и 197 миллиардов рублей соответственно.

За несколько дней до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю, комментирует Роман Наумов из BCS Global Markets.