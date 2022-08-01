МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Налоговые органы РФ с 1 августа получили право передавать третьим лицам сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, предварительно получив на это его согласие. Причём добросовестный бизнес вполне может быть заинтересован в раскрытии этих данных, рассказала РИА Новости руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Минфин прокомментировал налоговые предложения в части НДФЛ

"С сегодняшнего дня, если компания даст согласие на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну, то третьи лица по запросу смогут получить в налоговом органе сведения, которые помогут подтвердить реалистичность финансово-экономической деятельности компании", — сообщила Авдеева.

"Данное изменение концептуально направлено на пользу налогоплательщикам и позволит им путем направления запроса проверять добросовестность своих контрагентов", — добавила эксперт. При этом она подчеркнула, что эта инициатива не устанавливает обязанности раскрывать информацию такого рода, — у налогоплательщика есть право выбора на раскрытие данных.

"Нововведение не является "волшебной пилюлей", но оно однозначно может сыграть в плюс честным налогоплательщикам", — заявила Авдеева.

Она напомнила, что одной из основных причин доначисления налогов в России является взаимодействие с недобросовестными контрагентами, в том числе с целью проведения агрессивной налоговой оптимизации.

"Даже крупнейшие налогоплательщики в России, имеющие службы налогового комплаенса, нередко получают доначисления налогов в связи с недобросовестностью кого-то из цепочки поставщиков", — отметила она. А проверить партнера без доступа к данным бывает сложно.

Эксперт затруднилась однозначно оценить, как эта норма отразится на жизни всех компаний — по ее словам, это можно будет сделать по истечении года, когда сформируется соответствующая арбитражная практика.

Она признала, что налогоплательщики, согласившиеся на передачу информации о себе, смогут использовать это как некий "козырь", а налоговые органы — давать оценку этим процессам. "Но именно на практических примерах при анализе судебных решений можно будет сделать вывод, каким конкретным образом это отразится на налогоплательщиках в РФ", — заключила эксперт.