МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Повышение налогов на высокие доходы в России возможно при выполнении сразу двух условий: если такая инициатива будет способствовать социальной справедливости в обществе и поддержит рост внутренних инвестиций, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. Минфин прокомментировал налоговые предложения в части НДФЛ

"Мало выразить желание "раскулачить богатых". Надо обрисовать цельную систему, в которой повышенное налогообложение высоких доходов является лишь одним из элементов. Такая система должна решать две задачи: социальная справедливость – раз, стимулирование вложений во внутреннее производство – два", — заявил он.

Он напомнил, что Счетная палата ранее не поддержала законопроект о повышении НДФЛ до 18% для доходов выше 50 миллионов рублей в год. "Мотивировка – не просчитаны последствия, инвесторов может отпугнуть. Которая по счету попытка ввести в России прогрессивное налогообложение снова окончилась неудачей", – отметил Титов.

Более проработанная инициатива могла бы получить поддержку властей, уверен бизнес-омбудсмен. Например, если построить ее по принципам действующих в Германии налоговых касс. Сумма НДФЛ у них зависит от того, является ли налогоплательщик бездетным холостяком, одиноким родителем, участником семейной пары, в которой у партнеров большая разница в доходах, или они примерно равны, или человеком, который официально трудоустроен сразу в нескольких местах. При этом месячный доход до 700 евро налогом не облагается вообще.

"Вот и у нас надо выстраивать нечто подобное, с развитыми вычетами на здравоохранение и образование", — считает Титов. При этом разработчики должны просчитать и представить динамику поступлений в бюджет с разными ставками налога и показать, на какие социально-демографические задачи повлияет такая система.

Вторая задача, по словам Титова — не отпугнуть инвесторов. А для этого власти, повышая налог на личный доход предпринимателей, должны одновременно вводить реально работающую инвестиционную льготу для инвестиций, причем не только по налогу на прибыль, но и по НДС, налогу на имущество, акцизам. "А для развития нашего слабого долгового рынка было бы неплохо освободить от НДФЛ инвестиции в облигации", — считает Титов.

Стандартная ставка подоходного налога в России сейчас составляет 13%, необлагаемой минимальной величины нет, а повышенная ставка налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год составляет 15%.