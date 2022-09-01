МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правительство Финляндии, проведя переговоры по бюджету будущего года, предложил снизить НДС на электроэнергию с текущих 24% до десяти процентов, снизить плату за дошкольное образование и повысить покупательскую способность граждан, рассказала на пресс-брифинге глава кабмина Санна Марин. Власти Испании снизят ставку НДС на газ из-за энергокризиса в октябре

"Краткосрочные перспективы экономики исключительно неопределенны. Главной темой переговоров была энергетика… Правительство предлагает меры по повышению покупательной способности. Одним из предложений является постоянное снижение платы за дошкольное образование. Налог на добавленную стоимость на электроэнергию будет снижен до 10 процентов, и правительство также предлагает временную субсидию на электроэнергию", — отметила Марин.

Среди прочего, по словам Марин, больше средств будет выделено Силам обороны и больше поддержки будет оказываться Украине. Также, по ее словам, предпринимаются усилия по дальнейшему улучшению жизни украинских беженцев в Финляндии.