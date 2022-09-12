МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ фиксирует опережающий рост поступления в бюджет налогов, связанных с внутренним производством и доходами, свидетельствуют данные министерства о предварительном исполнении Федерального бюджета за январь-август 2022 года. Профицит российского бюджета сократился до 137,4 миллиарда рублей

Так, согласно опубликованным данным, общий объем связанных с внутренним производством налогов за восемь месяцев составил 4,607 триллиона рублей, или 73% суммы, которая была утверждена в законе о бюджете на весь текущий год. Из них поступления внутреннего НДС составили 3,877 триллиона рублей — это 73,6% от плана на 2022 год. А поступление внутренних акцизов составило почти 730 миллиардов рублей, или 70,1% плана на год.

Поступления налога на прибыль также идут с опережением: за восемь месяцев текущего года они, по предварительным данным, составили 1,163 триллиона рублей — это 80,3% от показателя, утвержденного на текущий год.

Поступления от НДФЛ за восемь месяцев составили 86,751 миллиарда рублей — это всего 46,4%. Однако этот налог в основной части является региональным и зачисляется в бюджеты субъектов РФ. В Федеральный бюджет поступают только доходы от дополнительной ставки в 2%, которая взимается с доходов граждан сверх 5 миллионов рублей. Основные платежи по этому налогу в Федеральный бюджет ожидаются в конце осени, поскольку срок его уплаты — до 1 декабря. Минфин готов обсуждать снижение НДФЛ для работающих из-за рубежа россиян

Отстают от плановых поступления налогов, связанных с импортом. Их общий объем за январь-август Минфин предварительно оценил в 2,44 триллиона рубелей. Это чуть больше половины — 52,5% от запланированного на текущий год показателя.

Так, НДС на ввозимые товары за восемь месяцев составил 1,984 триллиона рублей, или 54% от плана на 2022 год. Акцизы на ввозимые товары поступили в федеральный бюджет на сумму 58,315 миллиарда рублей, или 41,6% показателя на 2022 год. Ввозные таможенные пошлины поступили на 397,723 миллиарда рублей, или 48% от годового плана.