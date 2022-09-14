ВЕНА, 14 сен — ПРАЙМ. В Австрии с 1 января отменяется "холодная прогрессия" или ползучее повышение налогов, заявил в среду канцлер республики Карл Нехаммер. Австрия планирует заполнить свои газохранилища на 80% к 1 ноября

По его словам, налоговое бремя для граждан Австрии в текущем году будет снижено в общей сложности на 1,8 миллиарда евро, в 2023 году — на 4,3 миллиарда.

"Отмена ползучего повышения налогов является историческим шагом. Таким образом, мы гарантируем, что заработная плата тех, кто усердно работает каждый день, действительно будет повышена, а не "съедена" переходом в категорию повышенного налога. Это снимет бремя, в частности, со среднего класса, поскольку они вносят огромный вклад в процветание Австрии", — заявил Нехаммер на пресс-конференции.

Данное решение является частью пакета мер на 28 миллиардов евро, согласованного правительством Австрии в июне для борьбы с постоянной инфляцией. Пакет мер рассчитан до 2026 года и включает краткосрочные меры в виде разовых выплат, а также структурные меры, в том числе отмену "холодной прогрессии" и корректировку соцвыплат в зависимости от инфляции.