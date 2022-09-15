МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минфин России считает справедливым сохранить для работающих за рубежом россиян уровень налогообложения, который они имели до утраты налогового резидентства, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов в рамках Московского финансового форума. Минфин готовит донастройку налога на доход по депозитам

"Летом мы подготовили законопроект, которым вносятся уточнения в особенности налогообложения выплат дистанционным сотрудникам российских компаний, которые работают за рубежом", – напомнил Сазанов. Речь шала о том, чтобы сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа и находящиеся за пределами страны более 183 дней в году, платили налог по ставке 30% в РФ.

"Справедлива ли для таких сотрудников ставка 30%, которая у нас установлена для нерезидентов, если они граждане России, но работают удаленно из других стран? Может быть, опустить ее до 13% или 15%? Тут есть предмет для дискуссии", — сказал Сазанов.

"Интуитивно позиция Минфина – наверное, справедливо сохранить для них уровень налогообложения, который был до утраты резидентства", – заявил он.

По его словам, Минфин открыт для обсуждения этого вопроса и готов к консенсусу.

Те, кто постоянно живут и работают в России, сейчас платят 13% НДФЛ, а годовой доход свыше 5 миллионов рублей облагается по ставке 15%. При этом, если сотрудники работают удалённо, они, по сути, могут не быть налоговыми резидентами ни одной страны, и вообще не платить налогов.

"Сейчас на первом этапе ключевая задача – вовлечь трудовые выплаты дистанционным работникам за рубеж в российскую налоговую базу. Уровень налоговой ставки – это следующий вопрос, который мы, безусловно, будем обсуждать и с объединениями различными, и на площадке Госдумы. Этот вопрос стоит на повестке, мы будем его рассматривать",- заявил замглавы Минфина.

РИА Новости выступило информационным партнером Московского финансового форума.

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