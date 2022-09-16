МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство Швейцарии решило приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией, следует из опубликованного заявления на официальном интернет-портале Федерального совета. Швейцария приостановит соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз

"Правительство Швейцарии приняло решение приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией на основании оговорки об общественном порядке, предусмотренной Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым вопросам", — говорится в документе.

ПРИОСТАНОВКА ОБМЕНА НАЛОГОВЫМИ ДАННЫМИ С РФ УЖЕ ВСТУПИЛА В СИЛУ, ОБМЕН, ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ НА СЕНТЯБРЬ, НЕ СОСТОИТСЯ — МИНЭКОНОМИКИ ШВЕЙЦАРИИ РИА НОВОСТИ

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