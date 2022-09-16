Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией
Правительство Швейцарии приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство Швейцарии решило приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией, следует из опубликованного заявления на официальном интернет-портале Федерального совета.
"Правительство Швейцарии приняло решение приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией на основании оговорки об общественном порядке, предусмотренной Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым вопросам", — говорится в документе.
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