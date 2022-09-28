МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Налоговые новации, предложенные Минфином РФ на 2023-2025 годы, направлены только на изъятие сверхдоходов компаний в бюджет и не касаются базовой налоговой нагрузки на бизнес, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Минфин предложил повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ

Минфин заложил в бюджет РФ на 2023–2025 годы дополнительные доходы от повышения налогов в нефтегазе, включая повышение НДПИ и экспортных пошлин на газ, повышения налогообложения нефтяной отрасли, а также введения экспортной пошлины на удобрения и уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию.

"Мы, когда планировали эти свои доходы (бюджета на следующую трехлетку — ред), делали счет, исходя из того, что мы будем изымать только часть сверхдоходов, сверх уровня отсечки. Это касалось и газа – мы говорили про экспортные пошлины, сейчас мы перешли на НДПИ", — сказал он.

"Что касается нефтянки — тоже был сначала такой подход, что планируем базовый уровень, сверх которого нефтянка с нами делится сверхдоходами. Потом в ходе обсуждения возникли иные идеи, но цифры, сумма примерно осталась прежней", — добавил министр.

Аналогичный подход, по его словам, был в отношении угольщиков и производителей удобрений. "Брали среднюю цену, смотрели их доходности за последнее время, какие планируются на следующий год. И таким образом централизовали только сверхдоходы, не внедряясь ни в коем случае в базовый уровень налоговых изъятий. Такая логика была", — подчеркнул глава Минфина.

"Мы наши все налоговые предложения обсудили с соответствующими предпринимателями, с бизнесом. Конечно, они не в восторге, но все с пониманием относятся", — заверил он.

"Смогут ли они платить (повышенные налоги – ред)? Я думаю, смогут. Будут ли такие цены, если будет потолок цен? Не знаю, наши коллеги говорят, что мы не будем продавать по ценам, которые не интересны нашим компаниям", — добавил глава Минфина.