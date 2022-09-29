МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ прорабатывает переход к расчету налога на недвижимость организаций по кадастровой стоимости, но не в ближайшие годы, сообщает пресс-служба министерства. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2035 году

"Переход к взиманию налога на недвижимое имущество организаций по кадастровой стоимости – это тема для проработки на ближайшее три года и широкого обсуждения с бизнесом и регионами, поэтому вопрос включен в основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на предстоящий период 2023-2025 годов", — говорится в сообщении.

"Вносить законопроекты в Госдуму по указанной теме в ближайшие годы не планируется", — добавляет Минфин.

Сейчас налог на недвижимое имущество для граждан рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, которая максимально приближена к рыночной. Сумму налога рассчитывает ФНС и рассылает налогоплательщикам соответствующие уведомления. А предприятия рассчитывают и платят налог за находящиеся на их балансе объекты недвижимости сами, исходя из среднегодовой стоимости.

По мнению Минфина, переход к уплате налога на недвижимое имущество юрлиц по кадастровой стоимости существенно упростит процесс как для налоговых органов, так и налогоплательщиков. "Это позволит налоговым органам полностью взять на себя расчёт налоговых обязательств по всем имущественным налогам. В настоящее время обсуждается концепция такого перехода – собираются аналитические материалы и проводится оценка влияния изменений на бизнес и доходы регионов, делаются расчеты по оптимальному уровню налоговой ставки и перечню исключений (в том числе для лиц, применяющих спец. режимы)", — поясняет пресс-служба.