МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды упадут в ноябре на 15,6% по сравнению с октябрьским показателем и составят 2,7 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Госдума определила особенности налогообложения в новых регионах

Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 2,774 триллиона рублей, BCS Global Markets — 2,670 триллиона.

Налоговый период начался 15 ноября с уплаты страховых взносов: 710 миллиардов рублей — по оценке Промсвязьбанка и 633 миллиарда — по оценке BCS Global Markets.

Пик платежей придется на 25 ноября: по оценке Промсвязьбанка, НДС, НДПИ и акцизы составят 275 миллиардов, 999 миллиардов и 170 миллиардов рублей соответственно. BCS Global Markets оценил эти выплаты, соответственно, в 222 миллиарда, 1,039 триллиона и 203 миллиарда рублей.

Как правило, за два-три дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю.