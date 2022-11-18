МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ в 2023 году оценит необходимость продления 50-процентного ограничения на учет убытков по налогу на прибыль прошлых лет, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов на встрече с иностранным бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России (American Chamber). Минфин проведет донастройку инструментов инвестиционного налогового вычета

"50-процентное ограничение на учет убытков прошлых лет сейчас действует до 2024 года. Оценка необходимости дальнейшего продления этого ограничения будет проводиться в 2023 году. При принятии решения ключевым фактором для нас будет ситуация с региональными бюджетами, будем ориентироваться на интересы субъектов РФ в этом вопросе", — сказал Сазанов, чьи слова приводятся в сообщении Минфина РФ.

С 2017 года уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки прошлых лет можно не более чем на 50%. Исключения составляют налогоплательщики с пониженными ставками налога. В июле текущего года Минфин РФ предложил продлить это ограничение до 2030 года.

Кроме того, министерство предложило продлить на этот же период действующие нормативы распределения налога на прибыль, по которым в федеральный бюджет зачисляется 3% этого налога.

Общая ставка налога на прибыль в России составляет 20%, из них 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в бюджеты регионов. Этот норматив работает с 2017 года. Он был принят как временный – на период до 2024 года. Пока предполагается, что после этого вернется прежний норматив – 2% в федеральный бюджет, а 18% — в региональные.