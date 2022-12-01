МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Реализация российских проектов по Северному морскому пути (СМП), запланированных до 2035 года, принесет свыше 13 триллионов рублей налогов, заявил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В "Росатоме" заявили о поиске страховщика для сотрудников

"Самый краткий прогноз, который сделало Минэкономразвития, что в случае реализации только заявленных сегодня проектов до 2035 года страна получит более 33 триллионов рублей добавленной стоимости и более 13 триллионов рублей налогов. Вот что значит Северный морской путь с точки зрения макроэкономических показателей нашей страны", — сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".

Он рассказал еще об одной роли СМП – "сшивании Дальнего Востока и северо-запада России". В этом году, по словам гендиректора, проходят два каботажных рейса, в ходе которых на Дальний Восток едут "строительные мощности и все что необходимо для индустриальных проектов", а обратными рейсами в европейскую часть России доставляются морепродукты.

Лихачев уточнил, что даже в режиме двух рейсов в год стоимость перевозки судового контейнера по Северному морскому пути сопоставима с железнодорожным тарифом.

Кроме того, несмотря на "международных ограничения, рестрикции" продолжают проявлять интерес к проектам на СМП Япония и Южная Корея, добавил он.