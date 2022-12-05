МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который в целях увеличения экспорта обнуляет НДС при розничной продаже иностранцам российских товаров со складов за рубежом. В Госдуму внесли проект об обнулении НДС при реализации детских товаров

На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 8 декабря.

Законопроект, внесенный правительством РФ, устанавливает возможность применения нулевой ставки НДС при реализации российскими организациями или индивидуальными предпринимателями иностранным физическим лицам товаров, экспортированных из России и находящихся на складах в иностранных государствах, не являющихся членами ЕАЭС.

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС необходимо будет представить в налоговые органы электронный реестр, содержащий сведения из декларации на товары, документов на их оплату, договора аренды склада (помещения) за рубежом, с которого они реализуются.

В связи с введением такого реестра в электронной форме потребуется доработка (разработка) технологических процессов и программного обеспечения автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы (АИС "Налог-3").