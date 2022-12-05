В Госдуме одобрили обнуление НДС при продаже товаров с зарубежных складов
В Госдуме одобрили обнуление НДС при продаже иностранцам товаров с зарубежных складов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который в целях увеличения экспорта обнуляет НДС при розничной продаже иностранцам российских товаров со складов за рубежом.
На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 8 декабря.
Законопроект, внесенный правительством РФ, устанавливает возможность применения нулевой ставки НДС при реализации российскими организациями или индивидуальными предпринимателями иностранным физическим лицам товаров, экспортированных из России и находящихся на складах в иностранных государствах, не являющихся членами ЕАЭС.
Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС необходимо будет представить в налоговые органы электронный реестр, содержащий сведения из декларации на товары, документов на их оплату, договора аренды склада (помещения) за рубежом, с которого они реализуются.
В связи с введением такого реестра в электронной форме потребуется доработка (разработка) технологических процессов и программного обеспечения автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы (АИС "Налог-3").
https://1prime.ru/nalogy/20221205/839061149.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.