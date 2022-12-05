МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). На рассмотрение Думы его планируется вынести 8 декабря. В Госдуме одобрили освобождение от НДФЛ дохода от прощения долга по ипотеке

Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Андреем Макаровым, разработан в целях совершенствования налогового законодательства с учетом первых результатов пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов с использованием единого налогового платежа и их учета налоговыми органами, проводимого с 1 июля 2022 года на добровольной основе.

Законопроектом исключаются такие понятия, как "суммы излишне уплаченных и излишне взысканных" налогов, поскольку они не применимы к институту ЕНС, поясняют разработчики. Также уточняются отдельные нормы Налогового кодекса, регулирующие вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета.

В частности, уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления сумм налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки, а также предусматривается возврат денежных средств в размере положительного сальдо ЕНС в случае смерти его владельца.

Бюджетный комитет считает необходимым при подготовке законопроекта ко второму чтению дополнительно обсудить ряд вопросов, в том числе о переходных положениях, касающихся порядка формирования на 1 января 2023 года сальдо ЕНС ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков и его использования для завершения исполнения им обязанностей по уплате налога на прибыль.

Также комитет планирует определить порядок возврата сумм НДФЛ и налога на прибыль, излишне удержанных налоговым агентом и учтенных на его ЕНС, лицу, с которого произошло такое удержание. Помимо этого, предполагается уточнить положения Налогового кодекса, предусматривающие представление платежных документов (их копий), подтверждающих уплату налога (авансового платежа по налогу).