МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от НДФЛ доходов, полученных в связи с прощением банками в 2022-2023 годах долгов заемщиков по ипотеке. В Госдуме одобрили освобождение от НДФЛ дохода от прощения долга по ипотеке

Документ внесен депутатами Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия – За правду") и Ольгой Ануфриевой ("Единая Россия"). Он освобождает от НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу), полученные при полном или частичном прекращении в 2022-2023 годах обязательств заемщика по этому кредиту. Это касается кредитов (займов), выданных кредитной организацией, находящейся на территории РФ, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым с ней лицом.

Таким образом, если кредитор в 2022-2023 годах полностью или частично простит заемщику долги по ипотечным кредитам, гражданин не должен будет платить НДФЛ с этой суммы, поясняют авторы законопроекта. Это изменение вносится для снижения долговой нагрузки граждан в текущей экономической и геополитической ситуации.

Разработчики обращают внимание, что снижение кредитором размера денежных обязательств заемщика, как правило, является вынужденной мерой и направлено на оказание необходимой помощи заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию. При этом необходимость уплаты налога на доходы физических лиц, возникающая в случае прощения кредитором части задолженности, влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на гражданина.

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться в отношении доходов физлиц, полученных начиная с налогового периода 2022 года.