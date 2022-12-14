МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды вырастут в декабре на 22,2% по сравнению с ноябрьским показателем и составят 3,3 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов. Юрист объяснил, какие категории россиян могут не платить налоги

Так, аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают выплат в объеме 3,138 триллиона рублей, банка "Зенит" — 3,390 триллиона.

Налоговый период начнется 15 декабря с уплаты страховых взносов: 633 миллиарда рублей — по оценке "БКС Мир инвестиций" и 1,1 триллиона — по оценке банка "Зенит".

Пик платежей придется на 26 декабря (поскольку традиционное 25 число выпадает на выходной): по оценке "БКС Мир инвестиций", НДС, НДПИ и акцизы составят 644 миллиарда, 988 миллиардов и 203 миллиарда рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 750 миллиардов, 610 миллиардов и 80 миллиардов рублей.

Как правило, за два-три дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю.