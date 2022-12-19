МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении режима налоговой тайны на сведения, поступающие в банки от налоговых органов, о снятии граждан с учета в связи со смертью. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин упростил порядок подтверждения нулевого НДС для экспортеров

Ранее законодатели приняли закон, который обязывает Федеральную налоговую службу (ФНС) направлять в кредитные организации уведомления в электронной форме о снятии с налогового учета физлиц в связи со смертью, а банки — прекращать исполнение распоряжений о снятии денег с их счетов и вкладов.

Новый закон распространяет запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, на информацию, полученную банками от налоговых органов, о снятии гражданина с налогового учета в связи со смертью. Документ вступает в силу с 18 мая 2023 года.

Реализация этих двух законов позволит банкам получать сведения о смерти их клиентов и снизить риск совершения противоправных действий с их денежными средствами.