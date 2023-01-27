МИНСК, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в рамках развития интеграции с Россией необходимо обеспечить эффективное взаимодействие национальных систем администрирования косвенных налогов двух стран. СМИ: больше всего налогов в 2022 году в Британии заплатил бывший россиянин

Министры финансов России и Белоруссии Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией 3 октября. Он закрепляет взаимные обязательства по передаче налоговой информации в единую интегрированную информационную систему администрирования косвенных налогов, определяет минимальные налоговые ставки, закладывает основу для формирования наднационального налогового комитета Союзного государства.

"Должно быть организовано эффективное взаимодействие национальных систем администрирования косвенных налогов Беларуси и России для того, чтобы обеспечивать контроль над уплатой НДС и определение наиболее рисковых звеньев в цепочке реализации товаров в рамках двух государств", — приводит слова премьер в пятницу агентство Белта. Данное требование Головченко озвучил на коллегии министерства по налогам и сборам республики.

Он отметил, что в рамках реализации договора между Белоруссией и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам с 1 января 2023 года увеличились ставки акцизов на алкогольную продукцию, табачные изделия, расширен перечень подакцизных товаров. "Данная новация наряду с положительными эффектами для республики несет в себе и риски, которые связаны с ростом нелегального поступления в страну табачных изделий и аналогов, содержащих никотин, в связи с ростом цен на них. Налоговым органам необходимо обеспечить дополнительные меры контроля за пресечением нелегального ввоза и сбыта спиртосодержащей продукции, электронных систем курения, оборота немаркированных акцизными марками Беларуси табачных изделий", — заявил премьер-министр.

Он также напомнил, что в рамках союзной программы по интеграции информационных систем маркировки товаров поставлена задача к концу 2025 года перейти на использование кассового оборудования, позволяющего учитывать информацию о маркированном товаре и передавать ее в систему контроля кассового оборудования и маркировки товаров. "Такое кассовое оборудование необходимо создать к тому моменту, когда запланирована интеграция информационных систем маркировки товаров. Вся нормативно-правовая база для решения этой задачи принята. Учитывая масштаб работы, которую нужно провести всем участникам процесса, времени не так много. Поручаю утвердить четкий план действий по данному направлению и информировать правительство о его выполнении по итогам каждого полугодия", — добавил Головченко.