МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России создала единственное в стране хранилище для машиночитаемых доверенностей (МЧД), подготовленных по единому формату, говорится в сообщении ведомства. Для ряда россиян отменили пошлины за удостоверение доверенности у нотариуса

"Хранилище построено на базе технологии распределенного реестра (блокчейн)", — говорится в сообщении.

Новая форма объединяет электронные доверенности для обмена между организациями и с государственными органами в единую машиночитаемую форму, согласованную с Федеральной нотариальной палатой.

Ранее для сдачи электронной отчетности в контролирующие органы и для электронного документооборота между организациями и предпринимателями необходимо было использовать разные формы электронных доверенностей, часто не имеющие машиночитаемый вид.

"Теперь все участники электронного взаимодействия должны ориентироваться на ее единую форму. Нововведение касается также и нотариальных доверенностей", — уточняет ФНС.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) – это электронная доверенность на подписание документов или совершение действий, которая сформирована в виде понятного компьютеру документа. Такая доверенность позволяет автоматизировать проверку полномочий представителя.

Технология для единого хранения МЧД была запущена налоговой службой в качестве эксперимента в сентябре 2021 года. "Ее применение позволит унифицировать всю систему оборота машиночитаемых доверенностей и проверку полномочий для бизнеса и государства во всех секторах экономики", — уверены разработчики.