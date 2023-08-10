ФНС создала хранилище машиночитаемых доверенностей на базе блокчейн-технологии
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России создала единственное в стране хранилище для машиночитаемых доверенностей (МЧД), подготовленных по единому формату, говорится в сообщении ведомства.
"Хранилище построено на базе технологии распределенного реестра (блокчейн)", — говорится в сообщении.
Новая форма объединяет электронные доверенности для обмена между организациями и с государственными органами в единую машиночитаемую форму, согласованную с Федеральной нотариальной палатой.
Ранее для сдачи электронной отчетности в контролирующие органы и для электронного документооборота между организациями и предпринимателями необходимо было использовать разные формы электронных доверенностей, часто не имеющие машиночитаемый вид.
"Теперь все участники электронного взаимодействия должны ориентироваться на ее единую форму. Нововведение касается также и нотариальных доверенностей", — уточняет ФНС.
Машиночитаемая доверенность (МЧД) – это электронная доверенность на подписание документов или совершение действий, которая сформирована в виде понятного компьютеру документа. Такая доверенность позволяет автоматизировать проверку полномочий представителя.
Технология для единого хранения МЧД была запущена налоговой службой в качестве эксперимента в сентябре 2021 года. "Ее применение позволит унифицировать всю систему оборота машиночитаемых доверенностей и проверку полномочий для бизнеса и государства во всех секторах экономики", — уверены разработчики.
https://1prime.ru/nalogy/20230810/841370399.html