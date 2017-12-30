Министр нефти Сирии рассказал о стабилизации объемов добычи нефти и газа в стране

ДАМАСК, 30 дек - ПРАЙМ. Руководство Сирии выполняет свои обязательства по обеспечению национальных потребностей сырой нефтью и природным газом, увеличивая объемы добычи природных ресурсов и восстанавливая освобожденные от террористов нефтяные и газовые объекты, заявил в интервью РИА Новости министр нефти Сирии Али Ганем.

"После формирования правительства 3 июля 2016 года, началась работа согласно заявлению кабинета министров по обеспечению национальных потребностей сырой нефтью, природным газом, нефтепродуктами и минеральными ресурсами. Правительство дало распоряжение восстановить нефтедобывающие объекты и хранилища. На июнь 2016 года запасы бытового газа были практически истощены, а бензин и дизель были на исходе… В результате чрезвычайных усилий в сентябре 2016 года добыча вышла на отличный уровень", - сказал Ганем.

По словам министра в 2010 году добыча нефти составляла 385 тысяч баррелей в день, к 2016 году она упала до двух тысяч, к концу 2017 года Сирия начала добывать 20 тысяч баррелей в день. Что касается добычи чистого газа, так в 2010 году она доходила до 21 миллиона кубометров в день и упала до 7 миллионов к 2016 году. В конце 2017 года добыча газа достигла отметки 16 миллионов кубометров в день.

"В 2017 году увеличилось количество открытых новых месторождений нефти, газа и минеральных ресурсов. Четыре буровые установки работают в провинции Хомс. Завершено бурение 12 колодцев и восстановлено 3… продолжаются работы по восстановлению еще колодцев Абурабах-20, Кара-3, Садад-9 и Брейдж-4… в течении этого года было введено два новых района для бурения на полях Брейдж и Карра, включая месторождения на севере Дамаска", - отметил он.