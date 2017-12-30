FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Министр нефти Сирии рассказал о стабилизации объемов добычи нефти и газа в стране


Компании / Нефть

ДАМАСК, 30 дек - ПРАЙМ. Руководство Сирии выполняет свои обязательства по обеспечению национальных потребностей сырой нефтью и природным газом, увеличивая объемы добычи природных ресурсов и восстанавливая освобожденные от террористов нефтяные и газовые объекты, заявил в интервью РИА Новости министр нефти Сирии Али Ганем.

"После формирования правительства 3 июля 2016 года, началась работа согласно заявлению кабинета министров по обеспечению национальных потребностей сырой нефтью, природным газом, нефтепродуктами и минеральными ресурсами. Правительство дало распоряжение восстановить нефтедобывающие объекты и хранилища. На июнь 2016 года запасы бытового газа были практически истощены, а бензин и дизель были на исходе… В результате чрезвычайных усилий в сентябре 2016 года добыча вышла на отличный уровень", - сказал Ганем.

По словам министра в 2010 году добыча нефти составляла 385 тысяч баррелей в день, к 2016 году она упала до двух тысяч, к концу 2017 года Сирия начала добывать 20 тысяч баррелей в день. Что касается добычи чистого газа, так в 2010 году она доходила до 21 миллиона кубометров в день и упала до 7 миллионов к 2016 году. В конце 2017 года добыча газа достигла отметки 16 миллионов кубометров в день.

"В 2017 году увеличилось количество открытых новых месторождений нефти, газа и минеральных ресурсов. Четыре буровые установки работают в провинции Хомс. Завершено бурение 12 колодцев и восстановлено 3… продолжаются работы по восстановлению еще колодцев Абурабах-20, Кара-3, Садад-9 и Брейдж-4… в течении этого года было введено два новых района для бурения на полях Брейдж и Карра, включая месторождения на севере Дамаска", - отметил он. 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ