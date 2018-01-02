BP зафиксирует расходы в $1,5 млрд в IV квартале 2017 г из-за налоговой реформы в США

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP отразит в финансовой отчетности за четвертый квартал 2017 года единовременные неденежные расходы в размере 1,5 миллиарда долларов на фоне переоценок отложенных налоговых активов в связи с реформой налогового законодательства в США, следует из сообщения компании.

При этом BP раскроет детали о фактических расходах в отчетности компании за четвертый квартал 2017 года 6 февраля 2018 года.

В целом BP ожидает, что сокращение налога на прибыль корпораций до 21% с действующих 35% в США окажет положительное влияние на ее будущую прибыль после налогообложения в США. "Окончательно влияние изменения налоговой ставки в США зависит от ряда сложных положений законодательства, которое BP рассматривает в данный момент", - уточняет британская компания.

BP добавляет, что снижение ставки налога на прибыль корпораций в США до 21% требует переоценки отложенных налоговых активов и обязательств BP в США.

Президент США Дональд Трамп 22 декабря подписал закон о налоговой реформе, который, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций. Согласно закону, налог на прибыль корпораций снизится до 21% с 35%.

BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.